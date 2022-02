Fibra ottica, Intred raddoppia la rete: ricavi a 40,4 milioni

Un altro anno con il segno «più». Intred ha chiuso il 2021 con un incremento dei ricavi e un cospicuo rafforzamento della sua rete in fibra ottica. Il Consiglio di amministrazione della società di telecomunicazioni bresciana, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha esaminato i conti dell’ultimo esercizio, rilevando un «balzo» del fatturato del 14% rispetto ai dodici mesi precedenti e raggiungendo quota 40,4 milioni di euro.

A livello di infrastruttura, nel 2021, la rete in fibra ottica di Intred, grazie al Bando Scuole e al supporto dall’accordo fatto con Tim, è quasi raddoppiata ed è passata dai 3.700 Km del 31 dicembre 2020 agli oltre 7.300 Km del 31 dicembre di quest’anno. Parallelamente, gli utenti del gruppo cittadino sono diventati 44.900, segnando un +82% sul 2020.

«Siamo senza dubbio molto soddisfatti - non nasconde il l’amministratore delegato Daniele Peli -. La continua crescita di Intred, ottenuta in un anno molto difficile, fortemente condizionato dal perdurare degli effetti della pandemia da Covid-19, è stata possibile grazie a tutte le componenti della società, che hanno lavorato con grande impegno e determinazione nei vari progetti, con un focus particolare sul Bando Scuole, su cui sono state concentrate numerose risorse».

Il punto

Dalla società di via Tamburini spiegano che l’incremento di fatturato è stato sostenuto «principalmente dalle vendite di connessioni in banda ultra-larga, pari a 20,6 milioni (+31%)». Si registra, inoltre, una crescita significativa nei servizi voce & dati: +13%, a 7,6 milioni. «Come previsto - puntualizzano da Intred -, per precisa scelta strategica volta ad incentivare la clientela al passaggio a connessioni in fibra ottica, la miglior tecnologia oggi disponile, sono in calo le connessioni in banda larga (-20%, con una accelerazione rispetto agli scorsi anni)».

Nel 2021, in aggiunta, la realtà cittadina registra una riduzione dei servizi accessori, -12%, «dove si concentrano molti servizi una tantum ex Qcom non più strategici per Intred», specificano dalla sede.

La clientela

«Siamo confidenti che anche nel 2022 proseguirà la crescita, trainata soprattutto dalle vendite nella pubblica amministrazione» chiosa Peli. In effetti, in merito alla tipologia di clientela, la crescita maggiore deriva dalle vendite nella Pubblica amministrazione, con un aumento del 152%, grazie agli effetti del Bando Scuole che da solo vale 2,1 milioni di euro. «Di rilievo - aggiunge una nota della società - il risultato nel settore residenziale che segna una crescita del 17% e positivo è anche l’andamento del settore Wholesale con una crescita del 13%».

Contestualmente, la categoria professionale ha registrato una crescita percentuale più contenutala, +4%, a causa da un lato delle limitazioni imposte dal Covid-19, che come spiegano da Intred «hanno rallentato l’azione commerciale di contatto fisico con i clienti», e dall’altro per la dismissione di servizi precedentemente offerti dalla società acquisita Qcom. Per quanto riguarda il cosiddetto Bando scuole, infine, nel 2021 sono state dedicate importanti risorse all’avviamento del progetto ed entro il 31 dicembre 2021 sono state attivate le reti in fibra ottica in 791 istituti scolastici lombardi.

