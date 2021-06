Intred porta la fibra in 20 scuole bresciane

Intred accelera sul fronte dell’ambizioso progetto di collegamento di 4.500 scuole lombarde alla rete in fibra ottica.

Il progetto rientra nell’ambito del bando Infratel del valore di 40 milioni di euro in cinque anni.

Nella provincia di Brescia sono già 20 gli istituti scolastici collegati alla linea Internet superveloce: 14 si trovano a Brescia città, 4 a Manerbio e 2 a Ghedi.

«L’attivazione dei primi 20 istituti scolastici è motivo di grande soddisfazione - spiega Daniele Peli, co-founder e amministratore delegato della società quotata all’Aim di Piazza Affari - perché rispetta pienamente gli obiettivi fissati nel piano concordato con Infratel. Il risultato, non scontato soprattutto per le usuali criticità nell’ottenimento delle relative autorizzazioni, è il frutto di un grande lavoro di squadra da parte di Intred ed Infratel che hanno coinvolto positivamente le autorità locali, che pienamente hanno compreso l’importanza del progetto. Confidiamo che l’aggiudicazione del Bando di gara Infratel per le Scuole possa essere un punto di svolta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, perché può consentire di estendere la rete in fibra ed il livello di copertura del territorio con maggiore velocità».

Il piano di attivazione è molto serrato e prevede il collegamento di 680 scuole lombarde entro settembre 2021; 1.122 scuole entro dicembre 2021; 2.735 scuole entro aprile 2022; 3.761 scuole entro aprile 2023 e le restanti entro aprile 2024.

Fibra a 1 Giga. «Con questa operazione potremo accelerare lo sviluppo della nostra infrastruttura di rete in tutta la Lombardia e anticipare così gli obiettivi di copertura», commenta e Peli.

Il bando di gara indetto da Infratel per le scuole lombarde prevede la fornitura di connessioni in fibra ottica a un Gigabit e degli apparati di terminazione e sicurezza, oltre all’installazione di reti wi-fi per parte degli istituti scolastici e il servizio di assistenza tecnica e manutenzione.



