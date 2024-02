Fiat sceglie Borgosatollo e Castenedolo per lo spot dell’iconica Panda 4x4

I set in diverse zone dei paesi: protagonista il Ceo di Fiat: galeotta fu «cascina Ginevra»

Da sinistra Chiaf, François, Orzan e il sindaco Marniga a Villa Guidetti - Foto © www.giornaledibrescia.it

Fra pochi giorni si alzerà il sipario sul salone dell’auto di Ginevra e per Fiat sarà anche l’occasione per celebrare i primi quarant’anni della Panda 4x4. La kermesse svizzera sarà una sorta di passerella per l’iconica quattro ruote del gruppo Stellantis, che per festeggiare al meglio questo anniversario si presenterà con un’edizione targata «4x40°» (produzione limitata in 1.983 esemplari) e uno spot ambientato tra Borgosatollo e Castenedolo. «In Google ho cercato un luogo, in Italia, che si ch