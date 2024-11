Ferriera Valsabbia compie 70 anni

Camillo Facchini

La storica azienda fondata da Giovanni Battista Brunori è nata e cresciuta a Odolo

3 ' di lettura

Un impianto di Ferriera Valsabbia - © www.giornaledibrescia.it

Un giro passeggiando nella Ferriera Valsabbia che compie settant’anni è un giro nella storia e nell'attualità. Oltre il muro si immagina l’economia dei magli da cui – grazie all’acqua della Vrenda – Odolo è cresciuta. Di quell’economia artigianale non c’è più niente: di qua dal muro che aggrega 115 mila metri di area industriale, il maèster si chiama manager, il giàa (alt!) – comando per arrestare il maglio – è da decenni sostituito dai tempi dettati da programmi informatici per guidare la produ