Ef Group: festa per il primo secolo della Fonderia di Torbole

Durante il party per i cento anni dell’azienda si è parlato di solidarietà e gratitudine, ma anche di crisi dell’automotive e dei nodi industiali

2 ' di lettura

Lo stabilimento di Ef Group

Per un’azienda il traguardo dei cento anni di vita ha un valore che trascende la longevità d’impresa. È simbolo di un legame indissolubile con la comunità e il territorio che la circonda. EF Group compie 100 anni: «Le priorità sono welfare e ambiente» Festa e solidarietà Fonderia di Torbole (Ef Group), alimenta da sempre, nella discrezione, questo legame: nei giorni scorsi, in occasione della festa per i cento anni dell’azienda (venne fondata a Brescia nel 1924 da Enrico Frigerio, nonno dell’att