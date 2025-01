Economia bresciana, per i grandi gruppi la sfida è la crescita

Il contesto economico richiede importanti investimenti per sostenere l’alto livello di competitività: le imprese devono puntare a una dimensione o a una forza maggiore

Il tema della crescita aziendale è sempre più cruciale: le sfide che le imprese devono affrontare presuppongono una dimensione o una forza maggiore, che permetta loro di sostenere i significativi investimenti necessari e di mantenere adeguati livelli di competitività. Il concetto di crescita va inteso in senso ampio, non solo in termini quantitativi: ciò che assume rilievo è la capacità di porsi in modo adeguato verso il nuovo contesto economico, anche unendosi per alcune sfide che da soli diffi