È morto Paolo Radici, fondatore della cantina Ronco Calino

È morto Paolo Radici, imprenditore bergamasco di 77 anni alla guida di Radicigroup, molto conosciuto in Franciacorta anche perché fondatore insieme alla moglie della cantina Ronco Calino a Adro. È il 1996 quando decide di inseguire il suo sogno di gioventù: «vivere in mezzo al verde» e fare vino per sé e per gli amici. L’ispirazione arrivò visitando la splendida dimora del maestro Arturo Benedetti Michelangeli, circondata da dieci ettari di vigneto, nel cuore della Franciacorta.

È così che, ai piedi della residenza, nasce la cantina biologica di Adro che, nelle vendemmie più generose, produce fino a 80mila bottiglie. «Dalla terra ho imparato l’arte della pazienza diceva Paolo Radici e queste sono l’eredità più preziosa per la squadra Ronco Calino.

Sette giovani collaboratori, guidati dalla moglie Lara Imberti, portavano avanti oggi lo stesso sogno.

La carriera

Paolo Radici era azionista e consigliere del CdA di RadiciGroup, tra i leader mondiali nella produzione di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri ad alte prestazioni e soluzioni tessili avanzate. Era anche membro del consiglio di amministrazione di Itema, specializzata nell’industria meccanotessile, e di Geogreen, player integrato di prodotti e di servizi nel campo delle energie rinnovabili e del gas naturale.

Paolo Radici entra in azienda negli anni ’60, giovanissimo e ancora studente lavorando «sul campo» perché, come insegnava papà Gianni, era importante conoscere tutto del mestiere prima di prendere la guida di un’azienda. Negli anni successivi, affianca il padre nelle prime esperienze all’estero. Dal 1977 si trasferisce in Belgio per seguire da vicino la Ralux, azienda specializzata nella stampa di moquette, una lavorazione nuova per i tempi.

Tra gli anni Ottanta e Novanta, Radici prosegue nel suo percorso imprenditoriale seguendo più da vicino il business del poliestere, mercato a cui il Gruppo decide di dedicarsi a completamento della gamma di filati necessari alla produzione di tessuti.

Paolo Radici, con i fratelli Angelo e Maurizio, ha contribuito con orgoglio a rendere RadiciGroup una realtà industriale globale presente con unità produttive e sedi commerciali in Italia e nel resto d’Europa, in Nord e Sud America e in Asia.