Danni per 47 milioni, l’agricoltura in ginocchio chiede aiuto

Vento, pioggia e grandine. Una devastazione senza precedenti alle coltivazioni e alle strutture. Il maltempo di questa estate presenta il conto: la somma dei danni per l’agricoltura bresciana è di 46,7 milioni, oltre la metà degli 86 milioni di tutta la Lombardia.

Decine e decine di aziende colpite, alcune sono in ginocchio. «Serve subito la dichiarazione dello stato di emergenza» ha ripetuto ieri Ettore Prandini, presidente nazionale e bresciano della Coldiretti davanti al ministro delle Politiche agricole Gianmarco Centinaio e all’assessore regionale Fabio Rolfi...

