Dal Garda: «Venite a lavorare nel posto più bello del mondo»

«Cerchiamo collaboratori che lavorino nel posto più bello del mondo». L’annuncio è di quelli che attirano l’attenzione. Arriva da Salò, perla dell’alto Garda che non ha nulla da invidiare alle località turistiche di grido della nostra bella Italia e, perché no, d’Europa. A lanciarlo è stata l’associazione dei commercianti «Salò promotion» che, per l’occasione, ha vestito i panni dello Zio Sam d’America che... cerca proprio te: «I want you», recita la locandina che campeggia sulle pagine social del sodalizio.

Il tipo di lavoro offerto si può facilmente immaginare: Salò, come tutta Italia, risente della mancanza di personale nel settore ricettivo. Mancanza che, qua e là, sta creando problemi non da poco: chef, camerieri, baristi, commesse e lavapiatti sono tutte figure preziose delle quali c’è bisogno soprattutto, nel caso gardesano, in estate.

Verso l'estate

Bar e ristoranti lungolago a Salò

«La stagione 2022 è ormai alle porte - leggiamo nell’annuncio dell’associazione guidata da Andrea Maggioni -: nelle prossime settimane con la riapertura dei grandi alberghi e dei campeggi il lago di Garda potrà tornare ad essere una meta turistica invidiata in tutta Europa. La pandemia e le chiusure forzate stanno sgretolando oltre al tessuto commerciale anche quel bacino di competenze e di professionalità acquisite negli anni grazie ai nostri collaboratori. È un processo che dobbiamo interrompere».

Da questa necessità parte una ricerca, a tutto campo, del personale che vede boutique, ristoranti, bar e tutte le altre realtà del settore ricettivo locale unite per raggiungere un obiettivo comune: «I commercianti salodiani sono ben consapevoli che una delle risorse più importanti per una attività commerciale siano i collaboratori e hanno quindi deciso di dare il via a una campagna di selezione del personale raccogliendo le candidature attraverso l’associazione di categoria». Di una cosa i titolari riuniti nel sodalizio sono certi: «Non esiste attività commerciale di successo senza validi collaboratori».

Nel dettaglio Salò e le sue attività commerciali stanno cercando commesse, chef, camerieri, baristi, lavapiatti, cuochi e pizzaioli e, stando all’annuncio, propongono loro «interessanti prospettive lavorative sia stagionali sia annuali. È una occasione - sostengono - per intraprendere una interessante carriera nella città capitale del commercio della sponda bresciana del lago di Garda». Chi fosse interessato a candidarsi può inviare il proprio curriculum con fototessera all’indirizzo mail info@salopromotion.it.

