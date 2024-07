Da Paderno a Lonato e Montichiari: i bandi aperti nei Comuni bresciani

Luglio è tradizionalmente l’ultimo mese di apertura dei bandi pubblici prima della pausa estiva. E non sono pochi gli ultimi enti locali a cercare nuovi dipendenti: a Paderno Franciacorta il comune cerca un agente di polizia locale (entro il 3 luglio).

A Lonato del Garda, invece, sono due i posti di agente di polizia locale aperti fino all’8. Sempre il 3 luglio è invece la scadenza a Trenzano, dove è aperto il bando per funzionario amministrativo contabile. A Verolanuova, invece, è il 4 luglio l’ultimo giorno per candidarsi come istruttori informatici. A Travagliato il comune ha aperto il bando per un istruttore tecnico e c’è tempo fino al 7 luglio. Il giorno successivo - l’8 luglio - è il giorno ultimo per proporsi quale istruttore direttivo contabile.

Stessa figura e stessa scadenza ad Anfo. E ancora, a Sabbio Chiese entro l’11 luglio aperto il posto per istruttore direttivo contabile, mentre a Montichiari il 14 luglio è il termine ultimo per candidarsi a funzionario tecnico. Infine l’ente Provincia di Brescia ha aperto un bando - in scadenza il 13 luglio - per un posto di istruttore amministrativo.