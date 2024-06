Da Sarezzo, a Lonato, ad Anfo: ecco i bandi aperti dai Comuni in cerca di professionisti

Anche con l’inizio dell’estate vengono indetti nuovi bandi negli enti pubblici bresciani. Al Comune di Sarezzo si cerca fino a domani un istruttore tecnico, a Bovezzo la scadenza per un posto da funzionario contabile è il 28 giugno, a Montichiari c’è tempo per candidarsi come istruttore amministrativo entro il 30 dello stesso mese.

Stessa scadenza a Calcinato, dove il Comune cerca un istruttore tecnico, e a Montichiari per un posto da assistente sociale. Tante opportunità anche a luglio: entro il 3 a Paderno Franciacorta bando aperto per un posto da poliziotto municipale, stessa data di scadenza ma diverso Comune - Trenzano - per un posto da funzionario amministrativo contabile.

A Verolanuova, entro il 4 luglio, si cerca un istruttore informatico; e ancora, a Travagliato c’è tempo fino al 7 luglio per proporsi quale istruttore tecnico, a Lonato entro l'8 luglio sono due i posti disponibili per agente di Polizia locale, mentre a Sabbio Chiese la stessa data di scadenza è prevista per il bando da istruttore direttivo contabile. E per chiudere l’elenco dei bandi aperti all’inizio di luglio, troviamo quello con scadenza l’8 ad Anfo per istruttore direttivo contabile.