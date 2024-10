Da lavapiatti a imprenditore in Valtrompia: la corsa di «Mido»

Spirito di sacrificio, voglia di lavorare e nessuna paura di mettersi in gioco: sono queste le caratteristiche che hanno sempre accompagnato Hamada Mohamed. Trentasette anni, di cui quattordici trascorsi ad Alessandria d’Egitto, sua città d’origine, e ventitré in Italia, tra Lignano Sabbiadoro, Bagnolo Mella e la Valtrompia, dove si è trasferito qualche anno fa e dove attualmente possiede due ristoranti.

«Sono arrivato in Italia per studiare – ha raccontato Hamada, per tutti “Mido” –, ma ho iniziato fin da subito a lavorare: sono partito dal basso, senza paura e senza lamentarmi. I primi tempi ero un lavapiatti, ho fatto qualche stagione in Veneto, e poi mi sono trasferito in provincia di Brescia per continuare a lavorare nella ristorazione, imparando negli anni a fare la pizza e a cucinare. Ho aperto la mia prima pizzeria nel 2007, e oggi possiedo due attività: “Senza Confini” a Bovegno e “Oltre i confini” in località Vaghezza».

Mido ammette: «Trovare persone è sempre più complesso, soprattutto dopo il Covid: faccio fatica a trovare quella disposizione al sacrificio che per me è sempre stata naturale quando ero giovane. Ho fatto tutto da solo, impegnandomi, lavorando e studiando per costruire la mia vita, mi sembra assurdo che oggi non sia così per tutti». Fastidi o difficoltà dovute alle sue origini? «Lavorare nella ristorazione ti insegna a tenere a bada i seccatori. La mia filosofia poi è vivere e lasciar vivere: ho i miei cani, vado a caccia, ho le mie attività e tanto basta, senza problemi». ​​​​​​