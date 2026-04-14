Cresce l’Ordine Architetti di Brescia: gli iscritti salgono a 2.445

Un momento di confronto, aggiornamento e condivisione per la comunità professionale bresciana. L’assemblea ordinaria dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia – ospitata all’Auditorium Santa Giulia – è un appuntamento istituzionale di rilievo che ha riunito gli iscritti per fare il punto sulle attività svolte e sugli obiettivi futuri.

All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, l’aggiornamento sul primo anno operativo della Fondazione dell’Ordine (FOABs), la presentazione delle attività delle Commissioni e del Consiglio Direttivo, insediatosi lo scorso 11 settembre, oltre a un focus sulle iniziative in programma e alla premiazione degli iscritti con 30, 40, 50 e 60 anni di carriera.

Dalla relazione del presidente, Luigi Scanzi, è emerso un quadro di intensa attività istituzionale, culturale e formativa. «Si registra una partecipazione significativa degli iscritti e una rete consolidata di collaborazioni a livello locale e nazionale», ha sottolineato, evidenziando l’impegno dell’Ordine nel rafforzare il ruolo della professione nel contesto contemporaneo.

L'intervento del presidente degli Architetti Luigi Scanzi

Dalla sua nomina, il Consiglio Direttivo ha tenuto 13 riunioni ordinarie e una straordinaria, affrontando i principali adempimenti istituzionali: gestione dell’Albo, pareri di congruità sulle parcelle, promozione e accreditamento delle attività formative e collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Prosegue inoltre l’esperienza delle borse di studio attive dal 2002, rivolte ai giovani professionisti.

Particolarmente rilevante il lavoro delle Commissioni, riunitesi complessivamente 45 volte e promotrici di numerose iniziative culturali e formative. Tra queste, le rassegne «Architettura e Cinema», «Architettura e Critica» e «Architettura e Musica», oltre ai percorsi dedicati al Decreto Salva Casa, alla progettazione bioclimatica e all’integrazione del fotovoltaico. Complessivamente sono stati erogati 106 crediti formativi, con oltre 3.100 adesioni tra presenza e modalità a distanza.

L'assemblea degli Architetti all’Auditorium Santa Giulia

«L’Ordine conferma il proprio impegno su temi centrali per l’evoluzione della professione», ha ribadito Scanzi, indicando tra le priorità innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, sicurezza nei cantieri e inclusione sociale, con iniziative già programmate per il 2026.

Al 31 marzo 2026 gli iscritti risultano 2.445, di cui 1.083 donne e 1.362 uomini. Nel 2025 si registrano 50 nuove iscrizioni. Il bilancio consuntivo 2025, illustrato dal tesoriere Roberta Orio, evidenzia una gestione equilibrata, con entrate pari a 507.480,67 euro e un avanzo di esercizio di 12.617,31 euro.

Un ruolo strategico è svolto anche dalla Fondazione dell’Ordine, presieduta da Stefano Molgora, che ha rafforzato la sinergia con l’Ordine e avviato collaborazioni con istituzioni culturali del territorio. Tra gli obiettivi più ambiziosi, la creazione di un archivio dedicato all’architettura bresciana, aperto alla comunità.

L’assemblea si è così confermata non solo come adempimento istituzionale, ma come occasione di dialogo e visione condivisa, capace di valorizzare il contributo degli architetti allo sviluppo culturale e urbanistico del territorio.