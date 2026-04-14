Cresce l’Ordine Architetti di Brescia: gli iscritti salgono a 2.445
Un momento di confronto, aggiornamento e condivisione per la comunità professionale bresciana. L’assemblea ordinaria dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia – ospitata all’Auditorium Santa Giulia – è un appuntamento istituzionale di rilievo che ha riunito gli iscritti per fare il punto sulle attività svolte e sugli obiettivi futuri.
All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, l’aggiornamento sul primo anno operativo della Fondazione dell’Ordine (FOABs), la presentazione delle attività delle Commissioni e del Consiglio Direttivo, insediatosi lo scorso 11 settembre, oltre a un focus sulle iniziative in programma e alla premiazione degli iscritti con 30, 40, 50 e 60 anni di carriera.
Dalla relazione del presidente, Luigi Scanzi, è emerso un quadro di intensa attività istituzionale, culturale e formativa. «Si registra una partecipazione significativa degli iscritti e una rete consolidata di collaborazioni a livello locale e nazionale», ha sottolineato, evidenziando l’impegno dell’Ordine nel rafforzare il ruolo della professione nel contesto contemporaneo.
Dalla sua nomina, il Consiglio Direttivo ha tenuto 13 riunioni ordinarie e una straordinaria, affrontando i principali adempimenti istituzionali: gestione dell’Albo, pareri di congruità sulle parcelle, promozione e accreditamento delle attività formative e collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Prosegue inoltre l’esperienza delle borse di studio attive dal 2002, rivolte ai giovani professionisti.
Particolarmente rilevante il lavoro delle Commissioni, riunitesi complessivamente 45 volte e promotrici di numerose iniziative culturali e formative. Tra queste, le rassegne «Architettura e Cinema», «Architettura e Critica» e «Architettura e Musica», oltre ai percorsi dedicati al Decreto Salva Casa, alla progettazione bioclimatica e all’integrazione del fotovoltaico. Complessivamente sono stati erogati 106 crediti formativi, con oltre 3.100 adesioni tra presenza e modalità a distanza.
«L’Ordine conferma il proprio impegno su temi centrali per l’evoluzione della professione», ha ribadito Scanzi, indicando tra le priorità innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, sicurezza nei cantieri e inclusione sociale, con iniziative già programmate per il 2026.
Al 31 marzo 2026 gli iscritti risultano 2.445, di cui 1.083 donne e 1.362 uomini. Nel 2025 si registrano 50 nuove iscrizioni. Il bilancio consuntivo 2025, illustrato dal tesoriere Roberta Orio, evidenzia una gestione equilibrata, con entrate pari a 507.480,67 euro e un avanzo di esercizio di 12.617,31 euro.
Un ruolo strategico è svolto anche dalla Fondazione dell’Ordine, presieduta da Stefano Molgora, che ha rafforzato la sinergia con l’Ordine e avviato collaborazioni con istituzioni culturali del territorio. Tra gli obiettivi più ambiziosi, la creazione di un archivio dedicato all’architettura bresciana, aperto alla comunità.
L’assemblea si è così confermata non solo come adempimento istituzionale, ma come occasione di dialogo e visione condivisa, capace di valorizzare il contributo degli architetti allo sviluppo culturale e urbanistico del territorio.
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