Cresce la richiesta di manager: ci sono fondi per le aziende che li assumono

Fare incontrare domanda e offerta, anche per figure manageriali e di alto livello. È questo l’obiettivo del roadshow, approdato ieri nella nostra città, dedicato allo sviluppo delle competenze manageriali e alla presentazione di «Rinascita manageriale», iniziativa di politica attiva per la ripresa del Paese promossa da 4.Manager che mette a disposizione 4 milioni per aziende che assumono manager.

I numeri

I dati parlano chiaro: se secondo le elaborazioni dell’Osservatorio 4.Manager, nel Bresciano il numero dei dirigenti è cresciuto dell’1,1% nell’ultimo triennio, in Lombardia la difficoltà di reperimento di figure dirigenziali è riscontrata da circa la metà delle imprese (45,0% vs. 42,5% del dato nazionale).

Nel settore manifatturiero, in particolare, nell’ultimo triennio si è osservata una leggera contrazione del numero di imprese attive in Lombardia (-4,3% contro il -2,5% nazionale) mentre il numero di dirigenti mostra una riduzione pari a -0,1%,(-0,4% in Italia). I dirigenti presenti nel manifatturiero in Lombardia, nel 2021, rappresentano il 38,4% del totale dirigenti del settore sul territorio nazionale, con Brescia che con il suo 1,1% di crescita si piazza al 3° posto regionale, seconda solo a Pavia (7,6%) e Cremona (5,8).

Domanda elevata

Ma i dati del 2023 dicono ancora di più. Nel mese di gennaio, in Italia e in Lombardia, si assiste ad una domanda di competenze molto alta legata al people management, ed una analoga domanda di competenze molto alta, seppur con dati modesti, si registra nella provincia di Brescia, con alte richieste anche per le altre 3 professionalità (transazione alla sostenibilità, internazionalizzazione e transizione energetica). E l’iniziativa «Rinascita Manageriale» va proprio in questa direzione: colmare il mismatch tra domanda e offerta.

Il progetto mai sperimentato in Italia in ambito manageriale, prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro sotto forma di rimborso spese per le attività di assessment e la ricerca e selezione del personale, a favore delle aziende che assumono un manager inoccupato o lo ingaggiano come Temporary manager in 4 settori strategici: innovazione e digitalizzazione, sostenibilità, organizzazione del lavoro postCovid ed export. In particolare, il rimborso spese copre fino a 30.000 euro nel caso in cui il manager venga assunto a tempo indeterminato e fino a 15.000 euro nel caso di un tempo determinato o contratto Temporary management.

Al webinar (organizzato da Confindustria Bs, Federmanager B e 4.Manager) sono intervenuti il vicepresidente di Confindustria con delega alle relazioni industriali, Roberto Zini, il leder ed il dg di Federmanager, Marco Bodini e Mario Cardoni, ed il dg di 4.Manager Fulvio D’Alvia.

