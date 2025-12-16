Giornale di Brescia
Credito Lombardo Veneto chiude l’aumento capitale: ora via al piano

Nuovi soci Banco Desio e First Capital. L’ad Paolo Gesa: «Ci sono le risorse per crescere»
La sede del Credito Lombardo Veneto in via Orzinuovi a Brescia
La sede del Credito Lombardo Veneto in via Orzinuovi a Brescia © www.giornaledibrescia.it
Credito Lombardo Veneto ha chiuso con successo l’aumento di capitale per un totale 20 milioni di euro, deliberato a supporto dell’esecuzione del nuovo piano di sviluppo della banca.

I soci storici hanno confermato in modo significativo il proprio impegno nel progetto, sottoscrivendo complessivamente 10 milioni. La restante parte dell’aumento di capitale è stata integralmente sottoscritta e versata da nuovi investitori, con una domanda che ha superato l’ammontare offerto, a conferma dell’interesse del mercato verso il progetto industriale dell’istituto bresciano.

Tra i nuovi investitori ci sono soggetti istituzionali quotati come Banco di Desio e della Brianza e First Capital, oltre a gruppi industriali e finanziari di primo piano, tra cui Orion Holding, gruppo bresciano attivo nei servizi finanziari specializzati e di cui fa parte anche My Credit, società specializzata in investimenti in portafogli Npl e Utp.

Il piano

Banca Clv è un istituto privato e indipendente fondata nel 2012, con filiali Brescia, Sarezzo e Bergamo.

Il completamento dell’aumento di capitale rafforza in modo significativo la struttura patrimoniale della banca e consente di accelerare sull’esecuzione delle principali direttrici del piano industriale focalizzate sullo sviluppo di linee di business specialistiche e sul rafforzamento dello schema di banca commerciale, ampliando il modello di business da banca tradizionale a challenger bank.

L'amministratore delegato Paolo Gesa
L'amministratore delegato Paolo Gesa © www.giornaledibrescia.it

«Il successo dell’aumento di capitale rappresenta un passaggio chiave nel percorso di rilancio di Credito Lombardo Veneto – commenta l’amministratore delegato, Paolo Gesa –. Ringrazio i principali soci storici per la rinnovata fiducia e i nuovi investitori istituzionali e industriali per aver scelto di affiancare la banca non solo con i capitali, ma in prospettiva anche con competenze e sinergie commerciali che saranno determinanti nell’esecuzione del piano di sviluppo. Oggi Credito Lombardo Veneto dispone delle risorse necessarie per accelerare la crescita e attuale la manovra industriale prevista dal piano strategico 2026-2029».

Il prossimo passo – spiega una nota dell’istituto – sarà un rinnovo della governance, con l’ingresso di nuove personalità coerenti con il cambio di business model ed i nuovi equilibri nell’azionariato.

Argomenti
Credito Lombardo Venetoaumento di capitaleBrescia
