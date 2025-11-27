Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Cra di Borgo San Giacomo: premio per il business etico e performante

Umberto Scotuzzi
Alla banca della basse l’Herconomy Award 2025 per aver saputo coniugare equità di genere e performance economiche
Antonio Frosio, direttore Generale della Ccr di Borgo San Giacomo, con il premio
Antonio Frosio, direttore Generale della Ccr di Borgo San Giacomo, con il premio
AA

La Cassa rurale ed artigiana di Borgo San Giacomo è tra le imprese selezionate per l’Herconomy Award 2025, il riconoscimento promosso da Economy Group, in collaborazione con RSM, dedicato alle aziende certificate UNI/PdR 125, che coniugano equità di genere e performance economiche.

«L’Herconomy Award è un traguardo che riconosce l’impegno concreto della nostra banca verso un modello di business etico e performante, che ci ha permesso di creare un ambiente di lavoro inclusivo, moderno e competitivo», sottolinea Antonio Frosio, direttore generale della Cra di Borgo San Giacomo, che ha avuto l’onore di partecipare alla premiazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne al palazzo Reale di Milano.

Il premio

L’Herconomy Award 2025 celebra le migliori pratiche in tema di inclusione, uguaglianza e valorizzazione del talento femminile nei contesti organizzativi delle società e delle realtà imprenditoriali del territorio.

Nel percorso che ha portato al premio, la bcc di Borgo, tra le prime banche del Gruppo Cassa Centrale al quale appartiene, si è distinta per un impegno costante nel garantire pari opportunità in ogni ambito della propria attività, ponendo come leva strategica della sua innovazione il tema della parità di genere.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Cassa rurale ed artigiana di Borgo San GiacomoBorgo San Giacomo
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario