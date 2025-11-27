Cra di Borgo San Giacomo: premio per il business etico e performante

La Cassa rurale ed artigiana di Borgo San Giacomo è tra le imprese selezionate per l’Herconomy Award 2025, il riconoscimento promosso da Economy Group, in collaborazione con RSM, dedicato alle aziende certificate UNI/PdR 125, che coniugano equità di genere e performance economiche.

«L’Herconomy Award è un traguardo che riconosce l’impegno concreto della nostra banca verso un modello di business etico e performante, che ci ha permesso di creare un ambiente di lavoro inclusivo, moderno e competitivo», sottolinea Antonio Frosio, direttore generale della Cra di Borgo San Giacomo, che ha avuto l’onore di partecipare alla premiazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne al palazzo Reale di Milano.

Il premio

L’Herconomy Award 2025 celebra le migliori pratiche in tema di inclusione, uguaglianza e valorizzazione del talento femminile nei contesti organizzativi delle società e delle realtà imprenditoriali del territorio.

Nel percorso che ha portato al premio, la bcc di Borgo, tra le prime banche del Gruppo Cassa Centrale al quale appartiene, si è distinta per un impegno costante nel garantire pari opportunità in ogni ambito della propria attività, ponendo come leva strategica della sua innovazione il tema della parità di genere.