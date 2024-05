Le sette Bcc bresciane risorsa per il territorio: 7 miliardi di prestiti a famiglie e imprese

Il credito cooperativo conta in provincia oltre 65mila soci, 256 filiali e raccolta di 11,5 miliardi

3 ' di lettura

Un'assemblea di una Bcc - © www.giornaledibrescia.it

Ci sono tre «regole auree», che forse non tutti conoscono e che esprimono la forza del credito cooperativo per un territorio. Si tratta dell’obbligo di prestare denaro per almeno il 50,1% ai soci; di erogare credito per oltre il 95% a chi vive e lavora nel territorio dove viene raccolto il risparmio; di destinare almeno il 70% degli utili a riserva individuale. Ebbene, questa capacita di sostenere il territorio è racchiusa in un numero: i sette miliardi di prestiti (il termine tecnico è «impiegh