L’andamento dei prezzi dell’energia nel Tg Economia di Teletutto

Nell’edizione di questa settimana del Tg Economia ci siamo focalizzati sul tema dell’energia, per scoprire qual è l’andamento dei prezzi e indagare quanto pesa il costo della bolletta sui bilanci delle imprese. Le quotazioni dell’elettricità in Italia, infatti, continuano ad essere di gran lunga superiori a quelle di molti altri Paesi europei nostri competitor e per le aziende questo continua a rappresentare un freno allo sviluppo.

Spazio poi all’agricoltura, tra luci ed ombre. 6.200 imprese bresciane del comparto hanno incassato lo scorso anno 70 milioni di euro dalla PAC, ma il momento è complicato, con le aziende che si trovano a fare i conti da un lato con le conseguenze di una primavera troppo piovosa e dell’altro con il proliferare della fauna selvatica.

Come sempre abbiamo fatto il punto sull’ultima settimana in Borsa per le quotate bresciane, insieme a Erminio Bissolotti, mentre il prof. Francesco Menoncin nella sua rubrica «Le parole dell’economia» in questa edizione ci parla di competitività.

Tra le curiosità, vi porteremo alla scoperta di Mareterra. Il nuovo quartiere che sta sorgendo nel Principato di Monaco ha un’anima bresciana, visto che i cassoni d’acciaio su cui poggia la penisola artificiale sono realizzati dalla Presider, azienda del gruppo Feralpi.