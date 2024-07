Energia, alle imprese bresciane costa 1 miliardo e 80 milioni di euro

La bolletta energetica è fonte di preoccupazione da tempo per l’industria bresciana, ma negli ultimi anni è stata anche un motivo di investimenti che ha reso energeticamente autonome (almeno in buona parte) molte aziende, mettendole al sicuro dai maremoti del mercato dell’energia, soprattutto di quella elettrica. Nonostante le attese per ribassi che riportino i costi a essere competitivi con il resto d’Europa, il bollettone del made in Brescia continua a rimanere piuttosto «salato».

A mettere nero su bianco la previsione è stato il centro studi di Confindustria Brescia (su dati Terna, Gme, Trading Economics e Mite), secondo cui nel 2024 l’industria di casa nostra sborserà per gas e elettricità la bellezza di 1 miliardo e 80 milioni di euro.

Il raffronto

«Se è vero – ha spiegato Davide Fedreghini a Scenari & Tendenze – che la cifra è in ribasso da due anni ed è scesa del 72% rispetto al record del 2022, quando si superarono i 3,8 miliardi, e del 23% rispetto al 2022, quando si è raggiunto 1,39 miliardi, è altrettanto vero che rispetto al periodo pre guerre e pre pandemia l’aggravio è ancora dell'84%, considerato che nel 2019 il totale era stato di 586 milioni».

Non rosee nemmeno le erogazioni di credito alle imprese e la qualità del credito stesso, visto che si conta una riduzione del 28,5% da ottobre 2022 a marzo 2024, passato da 13,7 miliardi a 9,8 miliardi, e nel secondo un incremento del tasso di formazione dei crediti deteriorati, salito dallo 0,9% di metà 2023 al 2,1% di marzo 2024, con le sofferenze dell'industria lievitate negli ultimi mesi da 90 a 99 milioni.

Da sinistra Beretta Zanoni, Saccone, Fornasini, Capitanio e Fedreghini

Il presidente della Piccola industria Marco Capitanio ha fatto il punto sulla sempre calda questione dei turn over aziendali e sulle difficoltà di attrarre e trattenere personale competente. «A Brescia – ha ricordato – il tasso di turn over volontario nel 2023 è arrivato al 6,8%, il suo massimo storico, un piccolo passo rispetto al 2022 quando era del 6,7%, ma in crescita del 70% sul 2019 quando le uscite volontarie immotivate erano 4 su 100. Per le imprese vuol dire aggiungere altre incertezze a quelle già preoccupanti innescate dalla difficoltà di reperire personale competente, che coinvolge il 49% delle aziende manifatturiere bresciane».

Tra scenari e incertezze

Il presidente della Camera di commercio Roberto Saccone ha fatto il punto sulla condizione generale della nostra economia, ricordando che «c’è positività a macchia di leopardo, tra turismo con il vento in poppa, edilizia residenziale impiantata dopo anni di crescita e una meccanica dell'auto in ripiego».

Il professor Achille Fornasini invece ha raffreddato gli animi di chi spera che l'inflazione faccia nuovi passi indietro. «Il momento globale è di grande incertezza – ha osservato – perché i blocchi economici viaggiano a velocità differenti, tra Usa lanciati, Ue in affanno e Cina in sofferenza immobiliare perché ha surplus produttivi, soprattutto siderurgici. L’ampio differenziale tra dollaro e euro sta attirando investimenti valutari verso il dollaro, con il rischio di ampliare ancora di più la forbice. Dollaro più caro significherebbe importazioni più care, e quindi inflazione in crescita e non in calo».

Anche per il professor Andrea Beretta Zanoni non ci sono certezze di «atterraggio morbido» perché «l’inflazione è resiliente e non molla la presa». Al momento «la congiuntura non appare drammatica ma i risultati non sono certi, con la volatilità alta sia per fenomeni di politica interna sia per dinamiche internazionali. Questo genera rialzo dei prezzi».