Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Consob europee agli influencer finanziari: «Attenzione a cosa postate»

I suggerimenti dell’Esma, subito rilanciati dalle Authorithy: «Promuovere sui social un prodotto finanziario non è come promuovere scarpe o orologi»
Un profilo social su uno smartphone
Un profilo social su uno smartphone
AA

«Promuovere sui social un prodotto finanziario non è come promuovere scarpe o orologi». Partono da qui i suggerimenti dell’Esma, subito rilanciati da tutte le Authority nazionali, per i «finfluencer», ovvero gli influencer finanziari, e si possono sintetizzare in «pensa prima di postare».

«Sii onesto; Sii chiaro; Non fingere competenze che non hai; Non indurre in errore e non fare consulenza; Dichiara se ricevi compensi»: sono in breve i consigli per un’attività responsabile, ricordando che dire alle persone in cosa investire, o cosa evitare, è una forma di consulenza che richiede un’autorizzazione rilasciata dalla Consob e non bastano i disclaimer in fondo alla pagina per proteggersi dalle conseguenze legali.

Attenzione ai messaggi ingannevoli

Le Consob europee invitano a non diffondere messaggi ingannevoli o avventati, a usare esplicitamente la parola «pubblicità» o segnalare un «conflitto d’interessi», ad esempio se si investe già nello strumento di cui si parla. Un passaggio è dedicato ai prodotti ad alto rischio, come il trading su valute, futures o cripto-attività e mette in guardia dal formulare grandi promesse.

«I contenuti di finanza sui social sono utili, a volte, ma attenzione quando diventano “pubblicità mascherata”», se qualcuno ti promette guadagni facili e sicuri, ti mette fretta e ti spinge, con link o sconti a investire subito, scrive Consob sul suo profilo Instagram.

Il registro

Per proteggere i risparmiatori sono scese in campo anche le altre Authority. A novembre scorso l’Agcom ha dato il via all’iscrizione al registro degli influencer rilevanti, obbligatoria per chi supera 500.000 follower oppure 1 milione di visualizzazioni mensili e la prima pubblicazione dell’elenco è attesa in primavera. La finanza non fa i numeri di Khabane «Khaby» Lame (79,3 milioni di follower su TikTok) o di Chiara Ferragni (28,2 milioni) e potrebbero uscire dalle «maglie».

Tra i più seguiti ci sono Marcello Ascani (oltre un milione di iscritti al suo canale Youtube), che a sua volta ha partecipato al finanziamento di Chapeau Media e Startingfinance (una community per millennial che su Instagram ha oltre 700mila follower). A giugno scorso invece, dopo quasi un anno di indagini, l’Antitrust ha sanzionato Big Luca (43,5 mila follower su IG) e Michele Leka, 60mila euro di multa al primo e 5 mila al secondo, perché promuovevano strategie per ottenere alti guadagni senza dire che fosse pubblicità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
influencer finanziarisocialEsmaConsob
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario