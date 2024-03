Confindustria Brescia, rinnovati i consigli e i presidenti dei primi quattro settori

Eletti Esposto all’Agroalimentare, Bettoni per Tecnologie e Materiali per le Costruzioni, Barensfeld nel Chimico e Franceschetti per Moda e Tessile

A A Riduci Ingrandisci Si è conclusa oggi la prima settimana di rinnovo dei consigli e dei presidenti di settore di Confindustria Brescia relativi al quadriennio 2024-2028. A seguito degli scrutini, Mauro Esposto (Goldenfood srl) è stato nominato presidente del settore Agroalimentare, succedendo nel ruolo a Daniela Grandi (Grandi Riso spa), mentre Sergio Berardi (Fonti di Vallio srl) è il vicepresidente. Completano il consiglio direttivo Michele Bernori (Foresti spa), Paolo Boldini (Caseificio Bagnolese di Boldini Andrea & C. snc), Laura Facchetti (Avicola Alimentare Monteverde srl), Massimo Felappi (Caseificio Villa srl), Daniela Grandi (Grandi Riso spa), Glauco Piantoni (Molino Piantoni sas) e Carla Sora (Agroittica Lombarda spa). Massimo Bettoni (Bettoni spa) è il nuovo presidente del settore Tecnologie e Materiali per le costruzioni, sostituendo nel ruolo Corrado Gatti (Gruppo Gatti spa), mentre Cristina Vezzola (Vezzola spa) è vice presidente. Completano il consiglio Roberta Alberti (Terreni & Coa srl), Livio Bernardelli (Edilquattro srl), Ombretta Gatti (Cave Gatti srl), Corrado Gatti (Gruppo Gatti spa), Massimo Mombelli (Esse Emme srl), Oscar Moreni (Cava Moreni srl) e Giovanni Rizzardi (Cava Rizzardi srl). Mauro Barensfeld (Barnem Tecnologie Plastiche srl) è stato confermato presidente del settore Chimico; vice presidenti sono Elena Franceschetti (Franplast spa) e Francesco Garusi (Sanipur spa). Completano il consiglio direttivo Germana Bergomi (Italian Gasket spa), Alberto Fisogni (Turco Italiana spa), Alfredo Geroldi (Fratelli Geroldi srl), Marco Pelucchi (Pelma spa), Augusto Rampa (Rifra Masterbatches spa), Giovanni Silvioli (Camfart srl) e Giuseppe Vallaperta (Whitford srl). È stato confermato alla guida del settore Moda e Tessile anche Luigi Franceschetti (Saccheria F.lli Franceschetti spa), con Marco Marzoli (Filmar spa) nel ruolo di vice presidente; il consiglio direttivo è completato da Marco Cittadini (Cittadini spa), Alberto Corti (Monticolor spa), Alberto Faganelli (Manifattura Maris srl), Anna Fidanza (Condor Trade srl) e Luca Fontana (Montecolino spa). Le assemblee per il rinnovo dei settori proseguiranno, nella Sala Beretta di Confindustria Brescia, secondo il seguente calendario: Metallurgia, Siderurgia e Mineraria – lunedì 25 marzo alle 15

Meccanica e Meccatronica – martedì 26 marzo alle 16

Digitale – mercoledì 27 marzo alle 15.00

Servizi alle imprese e alle Persone – mercoledì 27 marzo alle 17.00

Mobilitá, Trasporti e Logistica – giovedì 28 marzo alle 16.00

