Ottant’anni di Confcommercio Brescia: «Proiettati verso il futuro»

Confcommercio Brescia ha celebrato oggi l’80° anniversario dalla fondazione, avvenuta l’11 luglio 1945, con una giornata di eventi al complesso di San Cristo. L’associazione conta oggi 2.500 soci nella provincia. «Festeggiamo il passato proiettati verso le future sfide», ha dichiarato il presidente di Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti. Massoletti evidenzia come «innovazione, promozione dell’autoimprenditorialità e applicazione dell’intelligenza artificiale siano strumenti chiave per rafforzare la competitività delle imprese bresciane».

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti gli assessori regionali Simona Tironi e Giorgio Maione, la sindaca di Brescia Laura Castelletti, il vicesindaco Federico Manzoni e l’assessore comunale Andrea Poli. Tra gli ospiti anche Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio – Imprese per l’Italia, che ha ricordato come l’associazione nasca da un periodo storico difficile, dalla fine della Seconda Guerra mondiale.

Il convegno

Il convegno «Brescia e il Terziario: 80 anni tra imprese, territorio e futuro» ha approfondito passato e prospettive del commercio locale. Mario Taccolini e Giovanni Gregorini, dell’Università Cattolica sede di Brescia, hanno tracciato la storia economica della provincia, sottolineando la resilienza delle imprese bresciane e la capacità di adattarsi ai cambiamenti senza perdere slancio innovativo.

Il prorettore delegato del polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, Giuliano Noci, intervistato da Riccardo Venchiarutti ha introdotto il concetto di «antifragilità» come chiave per affrontare trasformazioni future, con un’attenzione particolare al commercio di prossimità inteso come conoscenza profonda del cliente e capacità di soddisfare bisogni specifici.

Le premiazioni

Durante la celebrazione sono state premiate le imprese associate ininterrottamente dal 1945: Bar Dora (Lograto), Borghini (Brescia), Bulferetti (Ponte di Legno), Caffè Milano (Urago d’Oglio), Contratti (Mairano), Drogheria Ronchi (Brescia), Ferramenta Boldori (Seniga), Gallinari Gioielli, Gioielleria Fasoli, Gioielleria Leonardi, Osteria al Bianchi e Porteri (tutte a Brescia).