Con SetteOttavi Confindustria Brescia mette al centro le imprese del territorio

Torna anche nel 2024 SetteOttavi: il roadshow di Confindustria Brescia, che assume la denominazione di SetteOttavi + Uno: in programma 7 incontri sino a fine anno, con l’obiettivo di portare l’associazione su ognuno dei territori in cui è suddivisa a livello provinciale.

Dopo l’edizione 2023, dedicata ai settori merceologici, stavolta saranno quindi protagonisti gli imprenditori delle 7 Zone: Bassa Bresciana Occidentale, Bassa Bresciana Orientale, Brescia, Iseo-Franciaocorta, Vallecamonica, Valsabbia-Lago di Garda e Valtrompia-Lumezzane.

Il calendario

Il primo appuntamento è in programma il prossimo mercoledì 26 giugno alle 18 alla Cantina Bottenago di Polpenazze del Garda (via Montecanale 6/A) e si intitolerà «Impresa, società e territorio al bivio»; protagonisti gli imprenditori della Valsabbia-lago di Garda. Durante i lavori saranno affrontate le principali tematiche che oggi riguardano il territorio valsabbino e gardesano, concentrandosi in particolare su come il territorio e la viabilità possano influenzare le scelte sociali e produttive dell’industria manifatturiera e turistica, e su come questi due mondi possano convivere.

Il programma prevede i saluti istituzionali di Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia e Alessandro Ferrari, coordinatore di Zona Valle Sabbia - Lago di Garda. Seguiranno due tavole rotonde con gli interventi, nella prima, di Paolo Fontana, consigliere con delega Lavori Pubblici, Strade e Viabilità della Provincia di Brescia, e Giulio Maternini, professore ordinario di Ingegneria dei Trasporti all’Università di Brescia; nella seconda di Margherita De Angeli, consigliere e direttore Generale di Terme di Sirmione, Riccardo Furlanis, senior executive manager di Cameo e Stefania Mangano, Area Territorio e Urbanistica di Confindustria Brescia. Chiude i lavori Francesco Franceschetti, Vice Presidente di Confindustria Brescia; modera il giornalista Marco Recalcati.

I restanti 6 incontri si svolgeranno nella seconda metà dell’anno. Partner del roadshow 2024 sarà il Gruppo Bossoni Automobili, tra le realtà automobilistiche più importanti del territorio bresciano.

«SetteOttavi cresce e si consolida dopo le prime due edizioni: stavolta saranno protagonisti gli imprenditori della zona, per portare sempre di più l’Associazione sul territorio - commenta Francesco Franceschetti -. L’impostazione non cambia: gli incontri sono aperti anche alle realtà non associate»