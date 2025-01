Come l’AI generativa diventa opportunità per le imprese

Mercoledì 22 gennaio alle 18.15 torna nella Sala Libretti del Giornale di Brescia, media partner dell’evento, l’appuntamento con «Industrial Reboot», il ciclo di incontri destinato ai top manager e agli imprenditori che vogliono far evolvere le proprie organizzazioni organizzato da Gummy Industries e Huware, cloud consulting company da 20 anni in prima linea nella trasformazione digitale delle aziende, con il supporto di Google Cloud.

I relatori

«Gen AI: gioco o opportunità?» è il titolo del secondo incontro, che punta ad approfondire come l’Intelligenza artificiale generativa, se sfruttata con competenza e preparazione, possa trasformare un business. Relatori saranno Giorgio Bertolini, group strategy & transformation director di una storica multinazionale di Nembro che opera nell’automotive, nell’industria marittima e nell’industria, Alessandro Masserdotti, cofounder e cto di Dotdotdot e Alessio Panella, unit manager AI di Huware.

I temi

Il precedente incontro in Sala Libretti - Foto © www.giornaledibrescia.it

Insieme a loro i partecipanti potranno confrontarsi su tematiche specifiche, che vanno dallo sviluppo di competenze, mindset e adoption per ottimizzare i processi, la competitività e la collaborazione, passando per la responsabilità e la sicurezza garantite dalla redazione di piano strategico.

Al centro dell'appuntamento anche le modalità con cui andrebbero mossi i primi passi verso la Gen AI in modo sicuro, efficace e sostenibile. Chiuderanno l’incontro testimonianze con use case e best practice che permetteranno di misurare il potenziale della Gen AI.

Gen AI per l’industria

Quest’ultima e l’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il settore manifatturiero, ma per sfruttare queste tecnologie appieno e non relegarle a semplice gioco o trend è fondamentale pianificarne attentamente l’adozione e l’implementazione. Le ricerche del Digital Innovation Hub Lombardia parlano chiaro: solo l’11% delle aziende ha strutturato un programma di formazione che interessi tutta la popolazione organizzativa, e solo il 16% ha un approccio data driven in grado di fare la differenza nella predizione e analisi.

«Industrial Reboot», il format dedicato alla digitalizzazione delle aziende di settore che non parla solo di tecnologia, ma soprattutto di cultura ed evoluzione, punta a offrire spunti concreti per colmare il gap che in molti casi frena l’evoluzione di molte aziende, bresciane e non solo.