Chiude Euronics al Leone di Lonato: personale trasferito a Milano

Chiude Euronics al Leone di Lonato. Nova Spa, società che gestisce l’insegna nel centro commerciale sul Garda, ha deciso di abbassare la saracinesca del punto vendita e di trasferire tutto il personale nei negozi dell’hinterland milanese.

La decisione è inaspettata, denuncia la Filcams Cigil in un comunicato stampa. «Il punto vendita era stato rilevato nel 2021 dal fallimento della società Galimberti e ad oggi impiega 13 dipendenti che nulla sapevano fino al 3 luglio, quando l’azienda li ha convocati in riunione per comunicare la chiusura del venerdì successivo – si legge nella nota –. Evidenziamo come la decisione aziendale, comunicata verbalmente alle lavoratrici e ai lavoratori, arriva improvvisa e inaspettata a fronte di nessuna comunicazione precedente, né in merito a possibili difficoltà economiche aziendali o di negozio, né in merito a confronti sulle possibili tutele occupazionali e salariali per il personale dipendente».

Le organizzazioni sindacali dicono che non erano state messe al corrente della decisione e per questo, insieme ai dipendenti di Euronics a Lonato, hanno proclamato lo stato di agitazione.