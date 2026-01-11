Charlotte, la catena di pelletteria made in Manerba conquista il Garda

La gardesana Charlotte Pelletterie cavalca da oltre 30 anni l’amore per i pellami di qualità e, complici sostenibilità e Made in Italy, cresce nei numeri e nel business. La storia della società di Manerba sul Garda (Marchetti srl) ha il sapore di una passione che affonda le radici nei lontani anni ‘80 quando Luca Marchetti, il suo fondatore, commerciale per una ditta dell’Alto Adige, decide di rilevare il negozio di una cliente a Malcesine e di entrare a tutto tondo nel mondo della produzione e dell’acquisto dei pellami.

La storia

Giovanissimo, si sposa con la danese Charlotte, e unendo amore con amore decide di dare il suo nome al brand che sta prendendo vita. La scelta si rivela vincente: il nome Charlotte piace, e piace soprattutto ai turisti del Nord Europa, particolarmente numerosi sulle sponde bresciane e veronesi del Benaco.

Arrivano gli anni ‘90 e Luca coinvolge nell’attività anche il fratello Paolo, che lo affianca nel far crescere i punti vendita: oggi Charlotte Pelletteria annovera 12 negozi monomarca diretti e altri 6 affiliati, distribuiti principalmente nelle località più turistiche del Garda.

L’azienda segue tutto il ciclo, dalla selezione dei pellami alla progettazione dei prodotti e alla vendita e distribuzione, partecipando alle principali fiere di settore, dal Mipel e Micam di Milano all’Expo Riva Schuh e Gardabags di Riva del Garda. La produzione è affidata a un’azienda marchigiana che lavora esclusivamente per il marchio, e la sede di Manerba ospita design, ricerca&sviluppo e logistica, con un occhio per la sostenibilità.

Welfare

Negli ultimi anni, infatti, la srl ha fatto di questo tema come del benessere delle persone il cuore pulsante del proprio modello di sviluppo. A Manerba sono stati installati impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche, così da ridurre l’impatto ambientale e promuovere una mobilità più consapevole. Parallelamente, l’azienda ha introdotto un contratto di welfare aziendale per tutti i dipendenti a tempo indeterminato (una cinquantina di persone), attivando con UniSalute una copertura sanitaria integrativa. «L’azienda – spiega Luca Marchetti – ha fatto della qualità italiana e della sostenibilità ambientale la sua forza. Pelli, materiali naturali di scarto alimentare, sono una scelta più ecologica e responsabile rispetto alla plastica, e chiudono un ciclo virtuoso di produzione». La Marchetti è tra i soci fondatori della Cer Millesoli di Benaco Energie.

Negli ultimi 5 anni, l’azienda ha registrato una significativa crescita del business, passando da 2 milioni di euro a circa 5 milioni di fatturato annuo (dati 2025), con il 20% delle vendite destinato ai mercati esteri. Charlotte Pelletteria resta un’impresa familiare: attualmente sono coinvolte nella gestione aziendale anche le tre figlie di Luca, Michela, Veronica e Daniela, che condividono la visione di una piccola realtà locale cresciuta nell’idea che «ogni borsa non sia solo un prodotto, ma un’immagine di qualità, sostenibilità e valore umano».