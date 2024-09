In Valsabbia è nata Ceraval-Cer, 34esima Comunità energetica italiana

Ubaldo Vallini

Tra i cinque fondatori anche quattro aziende del territorio. Alla guida c’è Stefano Borra, privato cittadino di Idro

Da sinistra il notaio Giovanni Posio, Oliver Frank, Luisa Facchetti, Danilo Frapporti, Roberto Facchi e Stefano Borra

Parla valsabbino la 34esima Comunità Energetica Rinnovabile nata in Italia. Ha preso il nome di «Ceraval-Cer» ed è stata sottoscritta nei giorni scorsi a Vestone davanti al notaio Giovanni Posio. I primi firmatari sono gli imprenditori Danilo Frapporti per Pressofusioni Zambelli di Lavenone, Luisa Facchetti per Omsaf che ha lo stabilimento a Casto, Roberto Facchi per Rapid Plastic di Lavenone, Oliver Frank per Crv di Idro. Accanto a loro anche il privato cittadino Stefano Borra anche lui di Idro