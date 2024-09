Nozze tra Cef e Unico: nasce il colosso della distribuzione di farmaci

Mercoledì 25 settembre i soci della Cooperativa esercenti farmacia sono chiamati a votare il progetto in assemblea: l’unione conterebbe su un giro d’affari annuo di oltre 2 miliardi e mezzo di euro

Una farmacia parte della coop bresciana Cef

Domenica sarà un giorno di festa in Cef. La cooperativa cittadina, nata nel retro di una farmacia il 22 settembre 1934, riunirà gli oltre 2.300 soci sparsi in tutto il paese per celebrare un anniversario speciale. Non mancherà ovviamente l’occasione per dedicare un brindisi ai novant’anni passati, ma soprattutto per rivolgere un applauso benaugurante ai progetti futuri. «Bisogna sempre guardare avanti», conviene il presidente Vittorino Losio. A Brescia sta per nascere il colosso italiano della d