Case green e impatto a Brescia al centro del Tg Economia di Teletutto

In primo piano nell’ultima edizione del Tg Economia condotto da Clara Piantoni – andato in onda lunedì 29 aprile alle 20.05 su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre e in streaming su teletutto.it) e disponibile in versione integrale in cover a questo articolo – ci sono le ricadute della direttiva Case green su Brescia ed il suo patrimonio edilizio.

Secondo l’Ance saranno almeno 120mila le case da efficientare: una spesa che difficilmente le famiglie potranno sostenere da sole e per cui i costruttori tornano a chiedere incentivi al Governo.

Spazio poi all’assemblea dell’Ordine dei Commercialisti, che ha anche avviato l’iter per la ricerca di una nuova casa per gli iscritti, il cui numero cresce ogni anno.

E ancora si è parlato della propensione dei bresciani al risparmio, delle iniziative della Bcc Agrobresciano per la sostenibilità e dei 50 anni di Comab, che a Montichiari ha da poco inaugurato la nuova sede.