Case green, chiamata al risparmio per oltre 120mila edifici bresciani

Secondo l’Ance rinnovare il 43% degli immobili meno performanti costerà fino a 12 miliardi

Si punta a ridurre progressivamente il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra nel settore edilizio - © www.giornaledibrescia.it

Il via libera del Consiglio Ecofin alla direttiva «Case green» suona come una chiamata al risparmio per 120mila edifici residenziali bresciani, oltre la metà del totale. A fare i calcoli è l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), che ha tempestivamente stimato l’impatto che avrà la normativa nella nostra provincia. «L’emergenza climatica ci impone una transizione radicale - commenta il presidente di Ance Brescia, Massimo Angelo Deldossi -. Le istituzioni hanno adottato misure per conte