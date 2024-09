Carpet Edition: il genio di Ken Scott per arazzi e tappeti da collezione

Una collezione di arazzi e tappeti che celebra il genio di Ken Scott, il «giardiniere della moda» come venne ribattezzato il celebre pittore e designer che ha segnato le tendenze del fashion e del design negli anni ’60 e ’70, per via delle sue stampe floreali, variopinte, allegre.

A lanciarla, ora, è Carpet Edition di Collebeato, guidata da Carlo e Valentina Erba, specializzata nella produzione e distribuzione di tappeti di design personalizzati e su misura. Un brand giovane, nato nel 2005 grazie alla lunga esperienza di Indikon nel campo della produzione e distribuzione di tappeti. Pur custodendo una storia preziosa, fatta di ricordi familiari, viaggi, antiche tecniche di lavorazione e sapienti abilità artigianali, i fratelli Erba hanno saputo intraprendere un percorso di continua innovazione, collaborando con designer affermati e offrendo prodotti versatili, personalizzabili ed ecosostenibili.

«L’iniziativa - spiegano Carlo e Valentina Erba - scaturisce dalla nostra volontà di dialogare con altre forme creative non strettamente legate al design. Basti pensare alla forte connessione che abbiamo con il mondo dell’arte, che ci consente di trasformare i nostri tappeti in vere e proprie opere. Perciò abbiamo deciso di esplorare nuove opportunità, scegliendo la moda e il distintivo stile di Ken Scott, trasferendo sul tessile i suoi motivi floreali, geometrici e animalier».

L’intesa

L’accordo è stato siglato con Mantero Seta, proprietaria del marchio Ken Scott dal 2019 e licenziataria del suo patrimonio artistico, con cui «abbiamo lavorato a stretto contatto per riprodurre al meglio sui tappeti sagomati e gli arazzi della collezione l’ingegno creativo del designer, attraverso un’accurata selezione di materiali e differenti lavorazioni e altezze del vello».

Gli iconici motivi floreali di Ken Scott riprodotti su arazzi e tappeti - © www.giornaledibrescia.it

Tra le reciproche affinità che hanno ispirato e dato avvio alla collaborazione, un profondo impegno verso l'eccellenza e la ricerca della creatività nel panorama contemporaneo. Da un lato Carpet Edition, che realizza tappeti tramite raffinate tecniche artigianali, rendendoli unici e inimitabili e, dall’altro, Ken Scott che è stato un pioniere nell'unire moda e arte, con la sua attitudine nell’applicare ai tessuti codici presi in prestito dal mondo artistico.

I prodotti

La collezione comprende 33 elementi tra arazzi e tappeti: un omaggio appunto ai temi che hanno contraddistinto la ricerca artistica di Ken Scott, tra cui otto pezzi che sono stati pensati come «Capsule collection» in occasione dell’ultimo Salone del mobile di Milano. Ed ha già debuttato con successo: «È stata accolta con entusiasmo, in particolare dalla stampa di settore e non, italiana e internazionale - riferiscono i titolari -. Siamo piacevolmente colpiti dall’interesse non solo commerciale, ma di racconto sui media, soprattutto perché è la prima volta che Carpet Edition approccia il mondo della moda, dopo che nostro padre Gianni ha lavorato con T&J Vestor (Missoni Home). La sinergia con Mantero Seta e la Fondazione Ken Scott, approderà presto a Como».