Caro bollette, Brescia seconda in Lombardia per l’energia elettrica
Nel 2025 le famiglie bresciane sarebbero tra le più penalizzate in Lombardia per la bolletta della luce. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Facile.it. L’analisi riguarda contratti nel mercato libero a tariffa indicizzata, quindi direttamente legati all’andamento dei prezzi all’ingrosso dell’energia. Un elemento che rende la spesa più variabile e potenzialmente più esposta alle oscillazioni del mercato.
Secondo i dati, in provincia di Brescia una famiglia tipo ha speso in media 802 euro per l’energia elettrica e 1.496 euro per il gas. Un dato che colloca Brescia al secondo posto in Lombardia per la spesa della luce, preceduta solo da Como.
Luce, Brescia seconda in Lombardia
Guardando al dettaglio provinciale, per l’energia elettrica nel 2025 si è speso di più a:
- Como: 806 euro
- Brescia: 802 euro
- Mantova: 797 euro
Le bollette più leggere, invece, si sono registrate a:
- Lodi: 680 euro
- Lecco: 724 euro
- Pavia: 727 euro
Gas, Brescia fuori dal podio dei rincari
Per quanto riguarda il gas, Brescia non rientra tra le province più care, pur attestandosi su una media significativa di 1.496 euro annui.
Le province dove si è pagato di più sono state:
- Como: 1.810 euro
- Sondrio: 1.682 euro
- Varese: 1.603 euro
Di contro, le aree dove si è speso meno per il gas sono risultate: Milano (1.190 euro), Bergamo (1.456 euro) e Cremona (1.487 euro)
