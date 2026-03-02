Caro bollette, Brescia seconda in Lombardia per l’energia elettrica

Nel 2025 le famiglie bresciane sarebbero tra le più penalizzate in Lombardia per la bolletta della luce. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Facile.it. L’analisi riguarda contratti nel mercato libero a tariffa indicizzata, quindi direttamente legati all’andamento dei prezzi all’ingrosso dell’energia. Un elemento che rende la spesa più variabile e potenzialmente più esposta alle oscillazioni del mercato.

Secondo i dati, in provincia di Brescia una famiglia tipo ha speso in media 802 euro per l’energia elettrica e 1.496 euro per il gas. Un dato che colloca Brescia al secondo posto in Lombardia per la spesa della luce, preceduta solo da Como.

Luce, Brescia seconda in Lombardia

Guardando al dettaglio provinciale, per l’energia elettrica nel 2025 si è speso di più a:

Como: 806 euro

Brescia: 802 euro

Mantova: 797 euro

Le bollette più leggere, invece, si sono registrate a:

Lodi: 680 euro

Lecco: 724 euro

Pavia: 727 euro

Gas, Brescia fuori dal podio dei rincari

Per quanto riguarda il gas, Brescia non rientra tra le province più care, pur attestandosi su una media significativa di 1.496 euro annui.

Le province dove si è pagato di più sono state:

Como: 1.810 euro

Sondrio: 1.682 euro

Varese: 1.603 euro

Di contro, le aree dove si è speso meno per il gas sono risultate: Milano (1.190 euro), Bergamo (1.456 euro) e Cremona (1.487 euro)