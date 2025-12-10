Le buste paga dei bresciani hanno perso più del 5% di valore in tre anni
Le ultime dichiarazioni dei redditi attestano che gli stipendi si sono svalutati di 79 euro al mese
Una busta paga (foto di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
L’Istat stima che quest’anno le retribuzioni cresceranno più dell’inflazione, ma per recuperare il potere d’acquisto perso con l’incremento dei prezzi registrata dopo la pandemia ci vorrà ancora tempo. L’ultimo rapporto dell’Istituto nazionale di statistica rileva che i salari reali dello scorso settembre (determinati dal rapporto tra il netto in busta paga e il livello dei prezzi) sono ancora di 8,8 punti percentuali inferiori a quelli del gennaio 2021. Il valore reale dei salari resta inferior
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.