Buffoli apre le porte all’innovazione: ritornano le giornate BlueTechDays

Una due giorni interamente dedicata all’innovazione, nelle sue più svariate accezioni e sfaccettature. Buffoli Industries aprirà le porte mercoledì e giovedì prossimi per il BlueTechDays, terza edizione dell’Open house nel BlueTechHub dell’azienda bresciana (il primo competence center delle tecnologie sottrattive ed additive realizzato in Italia da un’azienda privata), con sedi tra via Ferrini e via Stretta.

Gli eventi

Sarà una full immersion totale nelle tecnologie di ultima generazione, con molti eventi ed iniziative in programma, dai tour tecnologici ai laboratori, fino a workshop pratici «Le Botteghe dell’Innovazione sostenibile» e tavole rotonde su transizione 5.0 e intelligenza artificiale. Nei tour tecnologici sarà possibile visionare numerose macchine Buffoli, tra cui la nuova Trans-Sphere per la lavorazione e la diamantatura di sfere in diversi materiali, i nuovi multicentri flessibili a tavola sospesa, varie macchine da barra configurate per produrre oltre 200 articoli diversi. Inoltre, macchine flessibili con morse rotanti ed oltre 40 mandrini a tre assi, transfer che integrano torni orizzontali o verticali, macchine speciali per la lavorazione di pezzi automobilistici ed altro ancora.

Il messaggio

«Il messaggio principale che vogliamo lanciare con questa terza Open House presso il nostro BlueTechHub è che Buffoli ha dato vita ad un luogo in cui l’innovazione è costantemente stimolata dal confronto fra varie realtà, aziende consolidate e start-up, prioritariamente parte del gruppo Buffoli Industries, ma non solo», sottolinea Francesco Buffoli, ceo della società bresciana.

Mercoledì, dalle 8.30 alle 14.30, saranno attivati i laboratori esperienziali, a cura di Csmt-Innovation Contamination Hub, nell’ambito dei quali verranno «tastate con mano» diverse tematiche, come l’innovazione di processo con l’additive manufacturing, l’utilizzo di chatbot AI per l’interrogazione interattiva di documentazione aziendale, il controllo della qualità mediante intelligenza/visione artificiale e transizione 5.0, «che si somma al 4.0, entrambi intesi nel senso completo del termine e non solo per gli incentivi che ad essi sono stati agganciati».

«L’innovazione qui è veramente a 360 gradi, perché non riguarda solo le macchine – prosegue Buffoli – , ma anche gli accessori che le corredano, i sistemi robotizzati, il controllo numerico, i software correlati, i servizi di manutenzione e i servizi digitali… A questa vasta innovazione che definisce nel senso più ampio possibile il mondo transfer, che oggi sconfina fortemente nell’ambito dei centri di lavoro e dei torni, si associa un impegno di Buffoli nell’ambito della manifattura additiva e del controllo qualità, anche con l’apporto di partner che arricchiscono l’offerta integrata della Buffoli Transfer al servizio di una clientela internazionale» (l’export del Gruppo oggi vale oltre il 70% del fatturato totale, che ammonta complessivamente a 40 mln di euro).

Serrato anche il calendario delle tavole rotonde, che si concluderanno giovedì 9 alle ore 17 con l’incontro «L’Intelligenza artificiale applicata all'industria manifatturiera», a cura di Iobo, che vedrà la partecipazione dei partner del BlueTechHub e di Siemens Italia, nel corso del quale saranno presentate alcune applicazioni concrete, già oggi disponibili, per aumentare l'efficienza dei processi aziendali. Per partecipare all’Open house è necessario far parte di un’azienda manifatturiera e registrarsi sul sito buffoli.com (sezione eventi) o scrivere all’email: sales@buffoli.com.