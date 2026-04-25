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Btl: nel 2025 l’utile è di 14 milioni, boom di nuovi conti correnti

Roberto Ragazzi
Buoni risultati di bilancio per Btl- Banca del Territorio Lombardo. Il presidente Facchetti e il direttore generale De Maio: «Siamo una banca sempre più radicata e riconosciuta sul territorio». L’assemblea si terrà sabato 9 maggio
A Brescia il quartier generale di Btl Banca
A Brescia il quartier generale di Btl Banca
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Essere banca di credito cooperativo significa guardare oltre i numeri contabili. Il successo di una Bcc non si valuta solo dai margini economici, ma guarda alla capacità di generare valore sociale attraverso interventi di beneficenza, erogazioni liberali e iniziative volte alla crescita culturale della comunità. Sono questi gli obiettivi che si sono dati il presidente di Btl-Banca del Territorio Lombardo, Renato Facchetti ed il direttore generale Matteo De Maio: «Siamo specchio di una banca sempre più radicata e riconosciuta sul territorio. Ci piace sottolineare come, oltre ai dati di bilancio 2025, ulteriori indicatori confermano una crescente fiducia». Questa fiducia è plasticamente rappresentata dai 5.779 nuovi conti correnti aperti nel 2025 sul territorio, dati confermati anche in nel primo trimestre 2026 con 2.134 nuovi correntisti.

Il presidente di Btl, Renato Facchetti
Il presidente di Btl, Renato Facchetti

I numeri del bilancio 2025

Il 2025 è stato un buon anno per la Bcc del gruppo Cassa Centrale Banca (in linea con i risultati degli altri istituti di credito italiani). L’esercizio si è chiuso con un utile netto di 14 milioni di euro (erano 30 milioni nel 2024), maturato attraverso una crescita armonica dei principali indicatori di bilancio e delle masse intermediate che mostrano una decisa crescita con la raccolta totale che sfiora i 4 miliardi (3.983 milioni) in aumento del 6%.

La raccolta diretta da clientela ammonta a 2.421 milioni (+2,01%), mentre prosegue la crescita della indiretta che si attesta a 1.562 milioni (+12,83% sul 2024) con la raccolta assicurativa che ammonta a 290 milioni (+9,81%) per effetto di una proposta di prodotti sempre più ampia e diversificata. In calo invece gli impieghi con i crediti verso clientela che si attestano a 1.596 milioni (-3,84%) di cui 1.265 milioni rappresentati dalla componente mutui.

Crescono i finanziamenti concessi, sotto diverse forme tecniche, attraverso le società di Cassa Centrale che ammontano a oltre 44,5 milioni contro i 37 milioni del 2024.

Migliora la solidità della banca

Sul fronte della gestione dei deteriorati, l’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale si attesta al 2,66% (in diminuzione rispetto al 2,85%), al di sotto della media delle banche del Gruppo Ccb. Il Cet1 - il principale indicatore di solidità patrimoniale della banca - è passato dal 12,57% del 2022 al 16,85% del 2024, al 20,25% del 2025. Mentre il Tcr (Total Capital ratio) si attesta al 25,36% (era 23,11%).

Il direttore generale di Btl, Matteo De Maio
Il direttore generale di Btl, Matteo De Maio

Il margine di intermediazione si attesta a 86,21 mln, in contrazione del 14,93%. Grazie al contributo del comparto servizi e strumenti finanziari, si conferma il dato delle commissioni nette che ammontano a 32,11 mln (32,096 nel 2024). Stabili le spese amministrative e del personale che ammontano a 62,12 milioni (+0,26%).

A fine dicembre 2025, i fondi propri della banca si attestano a 258 milioni costituiti da capitale di classe 1 (Tier1-T1) pari a 206 milioni e capitale di classe 2 (Tier 2-T2) pari a 52 milioni.

Il ruolo della banca nel territorio

Btl è sempre più presente nel tessuto bresciano anche grazie ai numerosi fronti di impegno attivati dalla banca nell’ambito dell’educazione finanziaria, del supporto al settore primario, dello sport e della cultura. «È il termometro del nostro successo - spiegano il presidente Facchetti ed il direttore De Maio -. Abbiamo da tempo attivato strumenti di investimento che permettono di rispondere alle esigenze della clientela nella direzione del risparmio etico e sostenibile. L’organizzazione di eventi, convegni e iniziative di divulgazione e approfondimento, un costante impegno sul fronte dell’educazione finanziaria, l’attivazione di partnership con soggetti di eccellenza del territorio».

L’assemblea di bilancio si terrà sabato 9 maggio al Brixia Forum a Brescia.

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