Brutta sorpresa del mercato libero, l’inverno fa impennare le bollette

Effetti del mercato libero. Chiunque si aspettava che la fine del mercato tutelato portasse ad una riduzione dei prezzi per le bollette di luce e gas, è rimasto deluso. Ed ora, alle soglie della stagione invernale, gli aumenti già avvenuti nei mesi scorsi si fanno sentire di più. Parecchio di più.

Leggi anche Dal luglio 2025 le bollette di luce e gas saranno più facili da capire

Tanto che per i nuovi contratti per il gas, ad esempio, un contratto a prezzo variabile stipulato oggi nelle grandi città è più caro in media del 12,5% di 6 mesi fa. A fare i conti sulla base delle offerte attive a partire da novembre nelle città italiane e pubblicate sull’apposito Portale gestito da Arera e Acquirente Unico, è l’Assium, l’associazione che riunisce gli utility manager. Se si considera solo la migliore offerta oggi disponibile sul mercato libero per una famiglia tipo con un consumo medio di 1.400 metri cubi annui, la bolletta media per un contratto a prezzo fisso varia da un minimo di 1.618 euro annui di Milano, Trento e Trieste ai 1.825 euro di Roma: il rincaro medio nelle città monitorate si attesta al +6,17% rispetto al mese di maggio.

Leggi anche Gas ed elettricità, un bresciano su tre non è ancora passato al mercato libero

A Napoli l’aumento più basso (+4,49%), a Milano, Trento e Trieste quello più elevato (+6,6%); la maggiore spesa per tale tipologia di contratto sfiora in media i +100 euro annui a utenza. Per chi sceglie un contratto a prezzo variabile, la migliore offerta oggi disponibile sul mercato libero risulta più alta di quasi 190 euro all’anno, in media appunto il 12,5% in più: Milano e Trento guidano gli aumenti rispettivamente con un +13,28% e 13,49%; il rincaro meno consistente, che è comunque dell’11,3%, si registra a Palermo.

Energia elettrica

Contatori - © www.giornaledibrescia.it

Meno differenze sul territorio per il mercato libero della luce: la migliore offerta oggi disponibile sul portale Arera è infatti la stessa in tutte le città e prevede identiche condizioni sul territorio: considerata una famiglia con 3 kW di potenza e un consumo da 2.700 kWh annui, la bolletta media risulta pari a 735,08 euro se si opta per il prezzo fisso, poco di meno per il variabile, 732,51 euro, l’8,43% in più rispetto a sei mesi fa per il prezzo fisso, con un aggravio di spesa di circa 57 euro annui a utenza, e del 7,5% per il prezzo variabile (+51 euro annui).

Leggi anche Da lunedì 1 luglio addio al mercato tutelato dell’energia elettrica

I vulnerabili

Rispetto al mercato tutelato dove sono rimasti i clienti vulnerabili, invece, la maggiore spesa con queste offerte si attesta a circa a 100 euro annui a utenza. «Come prevedibile in vista dell’inverno e della maggiore domanda di energia da parte delle famiglie durante i mesi freddi, le offerte commerciali registrano sensibili rialzi delle tariffe proposte al pubblico – spiega il presidente Assium, Federico Bevilacqua –. La conseguenza è che chi oggi passa al mercato libero o decide di cambiare fornitore va incontro a condizioni economiche meno convenienti».

«Con la tutela i prezzi della materia prima erano decisamente più bassi perché sappiamo che gli acquisti venivano effettuati in maniera collettiva, così come i cosiddetti costi di commercializzazione che si riferivano unicamente ai servizi di call center, emissione della fatturazione e così via». Oggi le aziende sanno che possono aumentare sia il prezzo della materia prima sia i costi accessori.