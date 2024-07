Dal luglio 2025 le bollette di luce e gas saranno più facili da capire

Arera approva la delibera: il frontespizio sarà uguale per tutti, con prezzi e consumi facilmente individuabili

2 ' di lettura

Contanti e una presa elettrica (immagine simbolica) - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Basta con una sequela di numeri incomprensibili: dal prossimo anno infatti le bollette di luce e gas saranno più semplici da capire. Basterà un colpo d'occhio - spiega l'Arera, l'autorità per l'energia - per rendersi conto di prezzi e consumi. La nuova bolletta debutterà dal primo luglio del 2025, con un frontespizio uguale per tutti e con le principali informazioni generali. Poi uno «scontrino dell'energia», per capire immediatamente consumi e prezzi, e un box offerta che ricorda le condizioni