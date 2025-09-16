Giornale di Brescia
Il Brixia Forum continua a crescere con 245.000 presenze nel 2024

I visitatori nel 2019 erano stati 100.000. Fatturato raddoppiato in cinque anni, Zini: «Ora rafforzamento della vocazione congressuale e convegnistica»
Brixia Forum, una costante crescita
Usciti dalla pandemia che ha duramente colpito il settore fieristico, per il Brixia Forum, il padiglione fieristico di via Caprera a Brescia, sono stati anni di costante crescita.

Dai 55 eventi con 100mila partecipanti nel 2019 si è passati a 145mila presenze nel 2023 e addirittura 245mila lo scorso anno, durante il quale sono stati realizzati 71 appuntamenti. Flessibilità e adeguamento strutturale le leve dello sviluppo del Brixia forum, su cui ha investito Pro Brixia, che lo gestisce. Una scommessa vincente se si considera che in cinque anni il fatturato è raddoppiato.

«Per il futuro si punterà sempre più sul rafforzamento della vocazione congressuale e convegnistica, a servizio delle tante imprese bresciane e non solo, anche per eventi privati» hanno detto Robero Zini, presidente di Pro Brixia, e la direttrice Maria Chieppa. Allo studio diverse iniziative che arricchiranno il calendario degli eventi dei prossimi mesi. Tra gli appuntamenti in agenda si avvicina la tre giorni di Domani Lavoro, in programma dal 6 all’8 novembre.

Argomenti
Brixia ForumpresenzeBrescia
