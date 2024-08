Bresciangrana, piano di sviluppo da 21,8 milioni con nuovo stabilimento

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvato la stipula di un accordo di sviluppo relativo alla realizzazione di un investimento industriale di 21,8 milioni di euro nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, presentato da Bresciangrana Società Agricola, che ha sede a Cignano di Offlaga.

I fondi

Il ministero spiega che «sosterrà l'investimento con la concessione di 8.380.920 euro di agevolazioni» ritenendo «che l'accordo proposto avrà effetti positivi sulla filiera lattiero casearia locale: l'impresa proponente ha contratti consolidati con 62 produttori locali e l'incremento della produzione ne favorirà il coinvolgimento di nuovi».

L'accordo sarà gestito da Invitalia che, per conto del ministero, svolgerà l'istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni.

Il piano

L'attuale stabilimento nella Bassa bresciana

Il programma di sviluppo, finalizzato all'aumento della capacità produttiva dello stabilimento di Offlaga – dove l'azienda produce Grana Padano Dop, formaggio Vittoria Alata, panna, siero concentrato e latte – prevede la realizzazione di nuovi prodotti lattiero-caseari a maggior valore aggiunto, una serie di interventi sia in opere edili che in impianti e macchinari e la realizzazione di un nuovo stabilimento per ospitare sia le produzioni dei nuovi prodotti sia il nuovo impianto di stagionatura del formaggio a pasta dura.

La realizzazione degli investimenti consentirà un incremento occupazionale di circa 30 lavoratori.