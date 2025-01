Brescia, le donne al lavoro guadagnano il 36% in meno degli uomini

Elio Montanari

Dati Inps sulle retribuzioni: i maschi bresciani nel 2023 hanno preso 9.527 euro in più delle dipendenti

Le donne guadagnano meno dei colleghi maschi e il loro livello di occupazione è più basso

L’Istat ha recentemente reso noti i dati relativi alla retribuzione oraria media in Italia dell’anno 2022, segnalando come le donne continuano a guadagnare di meno rispetto agli uomini. Il differenziale retributivo di genere medio (gender pay gap), è pari al 5,6%, con la percentuale che sale, anche di molto, nel caso dei lavoratori laureati, dirigenti e del settore privato. In Italia nel 2022, la retribuzione media oraria rilevata dall’Istat è stata pari a 16,8 euro per gli uomini e a 15,9 euro