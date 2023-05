Brescia in Europa rilancia sull’acciaio verde: gli esempi di Feralpi e Asonext

L’industria dell’acciaio è pronta per percorrere la strada della rivoluzione verde. A tal fine la Commissione europea ha istituito il «Fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio», per supportare l’industria siderurgica al fine di raggiungere l’obiettivo zero emissioni e la conversione di almeno il 30% della produzione primaria di acciaio all’utilizzo di idrogeno pulito entro il 2030, come previsto dal Green deal.

