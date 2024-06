Brescia capitale delle Camere di Commercio: in arrivo 80 delegazioni mondiali

Angela Dessì

Da sabato a martedì la città ospiterà oltre 200 delegati provenienti da 63 Paesi del mondo per la «Convention mondiale»

3 ' di lettura

La Camera di Commercio di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Brescia si prepara a diventare per quattro giorni la capitale mondiale delle Camere di Commercio. Da sabato a martedì prossimi la nostra città ospiterà per la prima volta la «Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero», kermesse organizzata dall’istituto camerale di via Einaudi in collaborazione con l’azienda speciale ProBrixia e Assocamerestero, l’associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (Ccie) e di Unioncamere. I numeri L’evento - che ha già numeri da f