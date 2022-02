Bper, un algoritmo mette in sicurezza la crescita delle pmi

Parte da Brescia il progetto di Bper Banca, in partnership con la bergamasca, ma dal cuore nostrano, Matchplat, per «connettere» le aziende. L’obiettivo è mettere a disposizione delle imprese clienti del territorio i benefici degli strumenti innovativi utilizzati dalla società, nata nel 2017 nel Bresciano e oggi attiva sul mercato internazionale della consulenza aziendale, nell’ambito delle analisi di mercato.

Non sistemi tradizionali o «artigianali» (consistenti in fiere, ricerca sul web e social media), bensì analisi professionali basate su un metodo nuovo, che combina lo straordinario potenziale di un database di 400 milioni di realtà in 196 Paesi con l’applicazione degli algoritmi di intelligenza artificiale.

Bper, terzo gruppo bancario a livello nazionale per numero di sportelli e primario nel Bresciano, «vuole offrire alla clientela, soprattutto alle pmi - ha detto Stefano Vittorio Kuhn, responsabile della rete commerciale di Bper -, un’attività di scouting evoluta che ritengo renderà più democratica la disponibilità dei dati, elemento che sta diventando indispensabile per aziende di tutte le dimensioni.

Credo – sottolinea Kuhn – che siamo la prima banca ad avvicinarci al data quality con uno standard di consulenza così elevato, diffuso e raggiungibile dal punto di vista economico. Partiamo dal tessuto economico bresciano, per la sua vocazione all’internazionalizzazione e il suo sistema manifatturiero». Il servizio, riferisce Massimo Baricelli, responsabile Ufficio mercato e Imprese Dt Lombardia Est e Triveneto di Bper, è finalizzato ad accompagnare le imprese nei loro obiettivi di mercato, aiutandole ad espandere e migliorare il proprio business.

Come? «Abbiamo rivoluzionato il concetto di analisi di mercato B2B - spiega Andrea Gilberti, ceo di Matchplat -. Per noi significa individuare le imprese con le esatte caratteristiche richieste dai clienti, offrendo informazioni sempre aggiornate nel nostro data base mondiale, grazie ad accordi con camere di commercio, società di rating ed enti governativi».

«L’intelligenza artificiale - prosegue - permette di associare per ogni azienda fonti online affidabili e disponibili, prendere una decisione autonoma, erogare un servizio con una serie di benefit quantitativi e qualitativi, abbassando tempi e costi. La nostra è un’innovazione di processo, non di prodotto, per sviluppare strategie di valore in svariati ambiti applicativi, dalla fornitura alla distribuzione; individuando aziende target su scala globale e studiando il profilo dei competitors».

Analisi automatizzate e personalizzate, la cui efficacia e funzionalità è testimoniata dalle importanti aziende clienti di Matchplat, come Eural Gnutti di Rovato per la quale nel webinar «Come far crescere l'impresa con le analisi di mercato?» è intervenuto il sales manager Paolo Pilato. La fase pilota ha come terra d’elezione la provincia bresciana, per poi giungere a traguardare, questo l’intento per gli step successivi, tutto il territorio nazionale.

