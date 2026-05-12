Borgosesia, il bresciano Schiffer si dimette: Filippello nuovo Ceo

Il consiglio di amministrazione di Borgosesia, società attiva nel settore degli investimenti in asset alternativi, ha approvato un’evoluzione dell’assetto di governance e della struttura manageriale del gruppo, funzionale al rafforzamento del presidio diretto della capogruppo sulle attività di investimento e all’avvio di una nuova fase di sviluppo della piattaforma di investimenti attiva nell’ambito delle special situations & opportunities, con crescente focalizzazione su operazioni di natura finanziaria.

Il bresciano Davide Schiffer lascia Borgosesia Il Cda ha accettato le dimissioni rassegnate dal bresciano Davide Schiffer dalla carica di amministratore delegato della società, confermandolo, sino all’approvazione dei bilanci 2026, nelle cariche attualmente ricoperte nelle società della divisione immobiliare, al fine di assicurare continuità nella gestione e valorizzazione del portafoglio real estate del Gruppo. Contestualmente, il Cda ha proceduto alla cooptazione di Dante Filippello conferendogli l’incarico di chief executive officer.