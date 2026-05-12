Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
Economia

Borgosesia, il bresciano Schiffer si dimette: Filippello nuovo Ceo

Il cda della società quotata rivede la struttura manageriale del gruppo. Risolto consensualmente il contratto di advisory con My Credit per l’ex centro commerciale Freccia Rossa a Brescia
L'ex centro commerciale Freccia Rossa a Brescia
L'ex centro commerciale Freccia Rossa a Brescia

Il consiglio di amministrazione di Borgosesia, società attiva nel settore degli investimenti in asset alternativi,  ha approvato un’evoluzione dell’assetto di governance e della struttura manageriale del gruppo, funzionale al rafforzamento del presidio diretto della capogruppo sulle attività di investimento e all’avvio di una nuova fase di sviluppo della piattaforma di investimenti attiva nell’ambito delle special situations & opportunities, con crescente focalizzazione su operazioni di natura finanziaria. 

Il bresciano Davide Schiffer lascia Borgosesia
Il bresciano Davide Schiffer lascia Borgosesia

Il Cda ha accettato le dimissioni rassegnate dal bresciano Davide Schiffer dalla carica di amministratore delegato della società, confermandolo, sino all’approvazione dei bilanci 2026, nelle cariche attualmente ricoperte nelle società della divisione immobiliare, al fine di assicurare continuità nella gestione e valorizzazione del portafoglio real estate del Gruppo. Contestualmente, il Cda ha proceduto alla cooptazione di Dante Filippello conferendogli l’incarico di chief executive officer.

Risolto il contratto con My Credit

Nell’ambito di tale nuova fase, il Cda ha preso atto della risoluzione consensuale del contratto di advisory a suo tempo stipulato con My Credit per lo sviluppo del progetto dell’ex Centro Commerciale Freccia Rossa, e ha deliberato di aderire a un’iniziativa di prossimo avvio focalizzata, tra l’altro, su investimenti in processi di turnaround, che vedrà anche la partecipazione diretta di Mauro Girardi. In tale contesto, il consiglio di amministrazione ha preso atto della rinuncia da parte di Mauro Girardi alle deleghe operative precedentemente conferitegli, fermo restando il mantenimento della carica di vice presidente e il presidio senior delle iniziative d’investimento nel comparto degli investimenti alternativi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Davide SchifferBorgosesiaFreccia RossaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...