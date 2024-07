Bitcoin, l’oro digitale: a Brescia una conferenza annuale di esperti

La criptovaluta attira molti risparmiatori. Pierluigi Turla, organizzatore di «BitCare forum»: «In quanto moneta digitale si autoregolamenta: nel lungo periodo è l’asset che performa meglio»

Bitcoin (immagine simbolica) - Foto Unsplash © www.giornaledibrescia.it

Discesa, rialzi, storie di ricchezze improvvise e cadute altrettanto repentine, investimenti e tasse. Quando si parla di criptovalute si sente, e legge, tutto il contrario di tutto. E, allora, facciamo chiarezza: la criptovaluta, come scrive Wikipedia, è «una moneta digitale ideata per fungere da mezzo di scambio mediante una rete informatica che non è regolata né mantenuta da nessuna autorità centrale, come un governo o una banca». Ma qui si apre un mondo che va velocissimo, una giungla fatta d