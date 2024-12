Parigi e Vancouver brindano coi vini del Montenetto

«I vini del Montenetto e di Botticino sono il miglior volano per esportare nel mondo il nostro magnifico territorio». Un bilancio più che positivo quello descritto durante la conferenza stampa di fine anno dall’associazione «Colli dei Longobardi Strada del vino e dei sapori» alla presenza presidente Flavio Bonardi, del suo braccio destro Luigi Bandera e di alcuni amministratori dei comuni che compongono il gruppo associativo.

Una vigna

«In questo 2024 abbiamo cercato di coinvolgere sempre più i produttori e gli amministratori locali e regionali in una chiave di reale rete, convinti che occorre fare sistema per ottenere i migliori risultati – questo l’intervento del presidente Flavio Bonardi –. Le cantine vitivinicole, i ristoranti, i caseifici, e altre realtà produttive, professionisti dell'ospitalità e centri di informazione gastronomica diventano protagonisti di un sistema territoriale in grado di motivare un viaggio: da qui siamo partiti per raggiungere obiettivi importanti per Colli dei Longobardi».

Il successo

E i numeri raccontano un successo che cresce anno dopo anno. «Nello specifico – precisa Bonardi – sono stati realizzati, direttamente o in collaborazione, quasi 500 eventi e le persone che hanno partecipato alle manifestazioni sono state pari a 10.807 persone contro le 9.512 del 2023».

Altro dato importante riguarda poi gli incontri istituzionali (internazionali, nazionali, regionali e locali) che sono stati una settantina. «Tra questi – precisa il vicepresidente – come non citare il grande successo che ha riscosso la visita istituzionale fatta all’Ambasciata italiana a Parigi a maggio 2024, e che ha permesso di far conoscere tutte le cantine del territorio, in un’ottica di promozione che possa sfociare in attività commerciale per i nostri iscritti. Per il secondo anno consecutivo si è partecipato con un proprio stand, in collaborazione con il Consorzio Montenetto, di 40 metri quadri, alla manifestazione internazionale Vinitaly a Verona». Grande successo, tra le tante iniziative realizzate, anche quella promossa dall’associazione con la Camera di Commercio italiana del Canada a Vancouver proprio lo scorso mese.