Beretta premia i lavoratori più anziani e chi si è distinto per opere sociali

Un momento di celebrazione, ma anche soprattutto di riflessione. È con questo spirito che il giorno del primo maggio, Festa dei Lavoratori, il gruppo Beretta ha premiato a Gardone Val Trompia i lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 25 anni.

Ad organizzare l’evento il Gruppo Seniores dell’azienda presieduto da Alessandro Moretti. Storie di attaccamento profondo al lavoro, all’azienda, al territorio. Generazioni che si sono succedute in ogni ambito aziendale e che hanno costruito il proprio percorso dell’azienda che opera da ben cinque secoli. Per questo motivo è stato istituito il premio «Il Seme», che celebra ogni due anni, una persona che si sia particolarmente distinta in opere a sfondo sociale: quest’anno ad aggiudicarselo è stato il Maestro del Lavoro Paolo Santoni. Mentre tra i premiati c’è anche il Ceo e direttore generale di Fabbrica d’Armi, Carlo Ferlito.

A premiare i lavoratori sono stati Pietro Gussalli Beretta, Franco Gussalli Beretta e Carlo Gussalli Beretta, la 15esima e la 16esima generazione della famiglia.

All’incontro erano tra gli altri presenti, esponenti delle istituzioni e del mondo politico bresciano: l’onorevole Simona Bordonali e il senatore Alfredo Bazoli; il sindaco di Gardone Val Trompia, Pierangelo Lancellotti; Patrizio Tosoni comandante della Polizia Locale, il luogotenente Gaetano Centra comandante della Guardia di Finanza di Gardone Val Trompia, il professor Stefano Retali preside dell’I.I.S. Carlo Beretta.