Beretta: «Banca d’Italia partner necessario per scelte consapevoli»

Il presidente di Confindustria Brescia: «Alla luce del mantenimento della sede di Bergamo, ritengo che debba restare presente anche la filiale di corso Martiri della Libertà»

4 ' di lettura

La sede della Banca d'Italia in corso Martiri © www.giornaledibrescia.it

L’annuncio della chiusura di Bankitalia a Brescia ha scatenato l’opposizione di quasi tutti gli attori del sistema produttivo locale. Ma non solo. La filiale di Palazzo Koch in corso Martiri della Libertà è innanzitutto un presidio economico dello Stato in un territorio storicamente prolifico, ma è anche un punto di raccordo imprescindibile tra le diverse categorie di imprese e le istituzioni. Il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta © www.giornaledibrescia.it Presidente Fr