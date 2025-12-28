Bcc bresciane: nel 2025 erogati 13 milioni in beneficenza

Il radicamento territoriale e lo stretto rapporto con le comunità locali rappresentano il tratto distintivo delle sette banche di credito cooperativo presenti sul territorio bresciano che nel 2025 hanno destinato ben 13 milioni di euro ad iniziative di beneficenza. Un impegno diffuso e concreto, che ha coinvolto tutti gli istituti di credito cooperativo appartenenti ai due gruppi bancari (Iccrea e Cassa Centrale): Agrobresciano, Bcc Brescia, Bcc Garda, Bcc Basso Sebino, Btl-Banca del Territorio Lombardo, Cassa Padana e Cra di Borgo San Giacomo.

Quello erogato nel 2025 è un importo eccezionale, come scritto vicino ai 13 milioni, possibile grazie anche ai più che buoni risultati di conto economico ottenuti. Le Bcc bresciane insieme rappresentano quindi un grande soggetto erogatore. E lo sono concretamente, in modo capillare e sobrio, senza puntare ad una visibilità fine a sé stessa, nei confronti di centinaia di realtà che sul campo promuovono bene comune, coesione sociale e crescita sostenibile.

Non solo beneficenza

Ai 13 milioni erogati dobbiamo aggiungere il ruolo svolto da realtà collegate. Mi riferisco a fondazioni, ad associazioni mutualistiche e a iniziative di crowdfunding, realizzate negli ultimi anni con il coordinamento della Federazione Lombarda. Oggi è però necessario approcciarsi in modo più ampio a questo mondo.

Il segmento di mercato dell’economia sociale effettua attività e servizi centrali per i territori, in tema di sanità, di assistenza, cultura, turismo, inserimenti lavorativi, ambiente, sostegno alle fragilità. A livello nazionale vale intorno al 9% del Pil.

La definizione adottata a livello di Commissione Europea comprende le cinque storiche famiglie (associazioni, fondazioni, mutue, cooperative e imprese sociali, incluso le società di capitali che perseguono l’interesse generale e non hanno finalità lucrativa). Rappresenta un asse strategico di sviluppo a livello di Unione, che ha predisposto un piano d’azione, a cui si affiancano quelli nazionali.

Primato bresciano

Brescia è stata la culla italiana (ed europea) dell’economia sociale. Qui sono nate le cooperative sociali e si è stimolata una legislazione, diventata poi modello a livello internazionale. Le banche di credito cooperativo, quindi anche quelle bresciane, sono state recentemente riconosciute a pieno titolo come soggetti attivi dentro l’economia sociale.

Tutti i principali gruppi bancari italiani (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bper, Bpm) hanno compreso la crescente rilevanza strategica di questo settore economico e da anni hanno costituito presidi dedicati, con prodotti bancari, iniziative, strumentazione, rating specifico e risorse dedicate a questo mondo.

È il momento anche per il credito cooperativo, sia a livello di capogruppo che di singole bcc, di strutturarsi con soluzioni organizzative stabili e originali che lo posizionino come partner privilegiato dell’economia sociale, rinsaldando così un legame oggi già fortissimo e con natura identitaria, per la diretta connessione con il perseguimento degli obiettivi statutari.

Tutto ciò aiuterebbe, insieme al modo differente di concepire il proprio ruolo bancario verso famiglie e imprese, basato sulla relazione, a contrastare la tendenza verso l’omologazione al resto del sistema bancario da parte delle banche di credito cooperativo che l’attuale contesto normativo, a cui sono sottoposte, oggettivamente e inesorabilmente le conduce.