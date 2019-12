Bcc Brescia: Stefania Perletti nuovo direttore generale

Passaggio di consegne «in rosa» durante l’annuale convegno per i soci e i dipendenti del Credito Cooperativo di Brescia, al Brixia Forum di via Caprera, in città. A tener banco - dopo i saluti del presidente Enio Zani e l’intervento del giornalista Paolo Mieli - sarà infatti il passaggio del testimone da parte del direttore generale Giorgio Pasolini che, dopo oltre 10 anni alla guida della banca, va in pensione e lascia l’incarico alla collega Stefania Perletti.

Stefania Perletti, 49 anni, lavora da oltre 25 anni nella Bcc di Brescia e dopo una lunga esperienza da direttore di filiale è diventata, nell’aprile di quest’anno, vicedirettore generale. Sarà la prima donna a ricoprire la carica di direttore generale nella Bcc di Brescia.

